WinkДетямСуперниндзя. Дети2-й сезон7-я серия
9.42025, Суперниндзя. Дети. Сезон 2. Серия 7
Реалити - шоу12+
Серия в подписке «Wink Дети»
Суперниндзя. Дети (сериал, 2025) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
- 12+205 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 1
- 12+194 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 2
- 12+198 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 3
- 12+190 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 4
- 12+180 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 5
- 12+203 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 6
- 12+219 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 7
- 12+70 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 8
- 12+168 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 9
- 12+159 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 10
- 12+Скоро
Суперниндзя. Дети
Сезон 2 Серия 11
О сериале
Детская версия спортивного экстрим-шоу, в котором участники борются за приз, проходя сложнейшую полосу препятствий.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Время218 мин / 03:38
Рейтинг
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