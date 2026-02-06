Суперниндзя. Дети. Сезон 2. Серия 5
Wink
Детям
Суперниндзя. Дети
2-й сезон
5-я серия
9.32025, Суперниндзя. Дети. Сезон 2. Серия 5
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

Суперниндзя. Дети (сериал, 2025) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Детская версия спортивного экстрим-шоу, в котором участники борются за приз, проходя сложнейшую полосу препятствий.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
179 мин / 02:59

Рейтинг

8.0 КиноПоиск