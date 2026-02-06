Суперниндзя. Дети (сериал, 2025) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Суперниндзя. Дети. Сезон 2. Серия 6
Суперниндзя. Дети
2-й сезон
6-я серия
9.22025, Суперниндзя. Дети. Сезон 2. Серия 6
ТВ-шоу12+

О сериале

Детская версия спортивного экстрим-шоу, в котором участники борются за приз, проходя сложнейшую полосу препятствий.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
185 мин / 03:05

Рейтинг

8.0 КиноПоиск