Спящие (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Шпионский сериал по сценарию Сергея Минаева с Игорем Петренко в роли полковника ФСБ, пытающегося предотвратить государственный переворот, который стремятся устроить спящие агенты американской разведки. 2013 год. Россия вот-вот заключит многомиллиардный договор с Китаем о поставках газа, что сильно не нравится американским спецслужбам. Чтобы помешать сделке, ЦРУ решается на сложную диверсию, ключевыми участниками которой должны стать спящие агенты, наделенные политической властью и влияющие на медиа в России. Финальная цель операции — устроить цветную революцию. Противостоит этому команда опытных специалистов, возглавляемая полковником Родионовым.

