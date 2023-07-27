Спящие (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Время меняет людей, страны и весь мир. Но что, если не все эти изменения случайны? В шпионском триллере «Спящие» 1 сезон расскажет о судьбе полковника ФСБ, приоткрывшего завесу глобального заговора.
После пятнадцати лет службы на Ближнем Востоке Андрей Родионов возвращается в Россию и понимает, насколько сильно изменилась его страна. Пока военный пытается адаптироваться к изменившимся реалиям мирной жизни, ему поступает новое задание — выявить связь между происходящими в высших чиновничьих кругах несчастными случаями, терактами в стране и коррупционными схемами в банках безопасности.
Какую связь найдет полковник Родионов между этими событиями? Смотрите один из самых скандальных сериалов по сценарию Сергея Минаева. Сериал «Спящие» — 1 сезон доступен на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Быков
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- СШАктёр
Семён
Шкаликов
- Актёр
Никита
Павленко
- Актёр
Александр
Рапопорт
- ОМАктёр
Олег
Морозов
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Сергей
Минаев
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Сценарист
Сергей
Минаев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ЕЛПродюсер
Елена
Лапина
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ЭГХудожник
Эдуард
Гизатуллин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- МПМонтажёр
Маргарита
Поганышева
- Оператор
Юрий
Коробейников
- ЕФКомпозитор
Ефим
Файфман
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Толстов