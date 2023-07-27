Спящие. Сезон 1
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1-й сезон

Спящие (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.12017, Спящие. Сезон 1 8 серий
Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Время меняет людей, страны и весь мир. Но что, если не все эти изменения случайны? В шпионском триллере «Спящие» 1 сезон расскажет о судьбе полковника ФСБ, приоткрывшего завесу глобального заговора.

После пятнадцати лет службы на Ближнем Востоке Андрей Родионов возвращается в Россию и понимает, насколько сильно изменилась его страна. Пока военный пытается адаптироваться к изменившимся реалиям мирной жизни, ему поступает новое задание — выявить связь между происходящими в высших чиновничьих кругах несчастными случаями, терактами в стране и коррупционными схемами в банках безопасности.

Какую связь найдет полковник Родионов между этими событиями? Смотрите один из самых скандальных сериалов по сценарию Сергея Минаева. Сериал «Спящие» — 1 сезон доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спящие»