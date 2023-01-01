Спящие
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9.12017, Спящие 2 сезона
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Полковник ФСБ разоблачает шпионов. Игорь Петренко и Паулина Андреева в скандальном сериале Юрия Быкова по сценарию Сергея Минаева

Спящие (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Триллер Юрия Быкова, в котором Игорь Петренко в роли полковника ФСБ пытается предотвратить переворот, подготовленный иностранными спецслужбами.

2013 год. Андрей Родионов, вернувшись из Ливии, немедленно приступает к расследованию ряда странных происшествий. После того, как Россия заключает многомиллионный газовый контракт с Китаем, высокопоставленный чиновник совершает самоубийство, а ФСБ получает информацию о предстоящей серии терактов на территории страны. Родионов приходит к выводу, что все это является частью плана ЦРУ, направленного на вербовку «спящих» агентов, готовых по приказу Америки дестабилизировать политическую обстановку в России.

Сможет ли полковник ФСБ найти предателей и предотвратить крупнейший заговор, узнаете в отечественном триллере. Сериал «Спящие» 2017, смотреть онлайн который можно прямо сейчас, доступен на нашем видеосервисе!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спящие»

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