Спящие (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Триллер Юрия Быкова, в котором Игорь Петренко в роли полковника ФСБ пытается предотвратить переворот, подготовленный иностранными спецслужбами.



2013 год. Андрей Родионов, вернувшись из Ливии, немедленно приступает к расследованию ряда странных происшествий. После того, как Россия заключает многомиллионный газовый контракт с Китаем, высокопоставленный чиновник совершает самоубийство, а ФСБ получает информацию о предстоящей серии терактов на территории страны. Родионов приходит к выводу, что все это является частью плана ЦРУ, направленного на вербовку «спящих» агентов, готовых по приказу Америки дестабилизировать политическую обстановку в России.



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