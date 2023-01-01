Спящие (сериал, 2017) смотреть онлайн
- 18+55 мин
Спящие
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Спящие
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+54 мин
Спящие
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+54 мин
Спящие
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+54 мин
Спящие
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Спящие
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+54 мин
Спящие
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+61 мин
Спящие
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Триллер Юрия Быкова, в котором Игорь Петренко в роли полковника ФСБ пытается предотвратить переворот, подготовленный иностранными спецслужбами.
2013 год. Андрей Родионов, вернувшись из Ливии, немедленно приступает к расследованию ряда странных происшествий. После того, как Россия заключает многомиллионный газовый контракт с Китаем, высокопоставленный чиновник совершает самоубийство, а ФСБ получает информацию о предстоящей серии терактов на территории страны. Родионов приходит к выводу, что все это является частью плана ЦРУ, направленного на вербовку «спящих» агентов, готовых по приказу Америки дестабилизировать политическую обстановку в России.
Сможет ли полковник ФСБ найти предателей и предотвратить крупнейший заговор, узнаете в отечественном триллере. Сериал «Спящие» 2017, см�отреть онлайн который можно прямо сейчас, доступен на нашем видеосервисе!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Быков
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- СШАктёр
Семён
Шкаликов
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Актёр
Александр
Рапопорт
- ОМАктёр
Олег
Морозов
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Сергей
Минаев
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Сценарист
Сергей
Минаев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ЕЛПродюсер
Елена
Лапина
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ЭГХудожник
Эдуард
Гизатуллин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- МПМонтажёр
Маргарита
Поганышева
- Оператор
Юрий
Коробейников
- ЕФКомпозитор
Ефим
Файфман
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Толстов