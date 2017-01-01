Спящие. Сезон 1. Серия 3
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3-я серия
9.12017, Спящие. Сезон 1. Серия 3
Триллер18+

Спящие (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Шпионский сериал по сценарию Сергея Минаева с Игорем Петренко в роли полковника ФСБ, пытающегося предотвратить государственный переворот, который стремятся устроить спящие агенты американской разведки. 2013 год. Россия вот-вот заключит многомиллиардный договор с Китаем о поставках газа, что сильно не нравится американским спецслужбам. Чтобы помешать сделке, ЦРУ решается на сложную диверсию, ключевыми участниками которой должны стать спящие агенты, наделенные политической властью и влияющие на медиа в России. Финальная цель операции — устроить цветную революцию. Противостоит этому команда опытных специалистов, возглавляемая полковником Родионовым.

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Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спящие»