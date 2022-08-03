Спутники. Серия 6
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Спутники (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.82015, Спутники. Серия 6
Военный, Драма18+

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О сериале

1941 год. Начало войны. Комиссар Данилов набирает медицинский персонал в санитарный поезд. К нему попадает доктор Белов, интеллигентный врач, оставивший свою семью в Ленинграде. Юлия, строгая операционная медсестра, старая дева. Красавица Фаина, испытывающая свои чары на Данилове и монтере Недзвецком. Эти люди проведут вместе бок о бок все четыре года войны, пройдя испытания на смелость, порядочность, стойкость и доброту.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Спутники»