Спутники. Серия 4
Wink
Сериалы
Спутники
1-й сезон
4-я серия

Спутники (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82015, Спутники. Серия 4
Военный, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1941 год. Начало войны. Комиссар Данилов набирает медицинский персонал в санитарный поезд. К нему попадает доктор Белов, интеллигентный врач, оставивший свою семью в Ленинграде. Юлия, строгая операционная медсестра, старая дева. Красавица Фаина, испытывающая свои чары на Данилове и монтере Недзвецком. Эти люди проведут вместе бок о бок все четыре года войны, пройдя испытания на смелость, порядочность, стойкость и доброту.

Сериал Спутники 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Спутники»