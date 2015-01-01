Спутники (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.82015, Спутники. Серия 4
Военный, Драма18+
О сериале
1941 год. Начало войны. Комиссар Данилов набирает медицинский персонал в санитарный поезд. К нему попадает доктор Белов, интеллигентный врач, оставивший свою семью в Ленинграде. Юлия, строгая операционная медсестра, старая дева. Красавица Фаина, испытывающая свои чары на Данилове и монтере Недзвецком. Эти люди проведут вместе бок о бок все четыре года войны, пройдя испытания на смелость, порядочность, стойкость и доброту.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- ИШРежиссёр
Иван
Шурховецкий
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актёр
Виталий
Коваленко
- АСАктёр
Александр
Сирин
- Актриса
Дарья
Мельникова
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- Актёр
Яков
Шамшин
- Актёр
Артур
Ваха
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- ТРАктриса
Татьяна
Рассказова
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ВПСценарист
Вера
Панова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Максим
Королев
- АКХудожница
Анастасия
Каримулина
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- МНХудожник
Марат
Нигматуллин
- ДЛМонтажёр
Денис
Лузанов
- РГОператор
Рафик
Галеев
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов