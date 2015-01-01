Спутники (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1941 год. Начало войны. Комиссар Данилов набирает медицинский персонал в санитарный поезд. К нему попадает доктор Белов, интеллигентный врач, оставивший свою семью в Ленинграде. Юлия, строгая операционная медсестра, старая дева. Красавица Фаина, испытывающая свои чары на Данилове и монтере Недзвецком. Эти люди проведут вместе бок о бок все четыре года войны, пройдя испытания на смелость, порядочность, стойкость и доброту.



Сериал Спутники 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.