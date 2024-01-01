Солнце, море, два ствола (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Полицейский Гоша Адамян хочет возглавить оперативный отдел в Сочи. У предприимчивого парня есть все шансы получить должность: он легко справляется с любым делом, используя многочисленные связи на курорте. Но всё меняется, когда в отделении появляется капитан Воронцов из Москвы. Принципиальный мужчина нравится не только сестре Адамяна, начинающей журналистке Диане, но и Кире, дочке начальника местного ОВД, в которую влюблён Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь.



