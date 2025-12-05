Солнце, море, два ствола (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Гоша и Сергей сталкиваются с серьезной противницей —

майором Смолиной, которая больше не доверяет им сложные задания. Как главные герои будут с этим бороться — увидите в сериале «Солнце, море, два ствола». 2 сезон комедийного детектива доступен на Wink.



Продолжение приключений оперативников Гоши Адамяна и Сергея Воронцова начинается с неудачного ареста: напарники дают уйти важным преступникам. Узнав об их провале, приехавшая из столицы майор Смолина больше не доверяет Гоше и Сергею серьезные дела и поручает им только пустяки. Но у непутевых полицейских есть проблемы и помимо работы. Гоша пытается обратить на себя внимание обворожительной следовательницы Полины, а Сергей сближается с Дианой.



