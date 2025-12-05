Солнце, море, два ствола. Сезон 2
Солнце, море, два ствола
2-й сезон

Солнце, море, два ствола (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

9.22024, Солнце, море, два ствола. Сезон 2 13 серий
Комедия, Криминал16+
О сериале

Гоша и Сергей сталкиваются с серьезной противницей —
майором Смолиной, которая больше не доверяет им сложные задания. Как главные герои будут с этим бороться — увидите в сериале «Солнце, море, два ствола». 2 сезон комедийного детектива доступен на Wink.

Продолжение приключений оперативников Гоши Адамяна и Сергея Воронцова начинается с неудачного ареста: напарники дают уйти важным преступникам. Узнав об их провале, приехавшая из столицы майор Смолина больше не доверяет Гоше и Сергею серьезные дела и поручает им только пустяки. Но у непутевых полицейских есть проблемы и помимо работы. Гоша пытается обратить на себя внимание обворожительной следовательницы Полины, а Сергей сближается с Дианой.

Новые расследования и много юмора ждут. Смотрите «Сонлце, море, два ствола» — сериал, 2 сезон которого можно найти на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Солнце, море, два ствола»