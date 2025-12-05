Солнце, море, два ствола. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Солнце, море, два ствола
2-й сезон
1-я серия
9.22024, Солнце, море, два ствола. Сезон 2. Серия 1
Комедия, Криминал18+
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Солнце, море, два ствола, 2 сезон, 1 серия

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Карьера полицейского из Сочи оказывается под угрозой, когда начальником оперативного отдела назначают видного столичного капитана. Комедия «Солнце, море, два ствола» — сериал, главные роли в котором сыграли Роман Постовалов и Кирилл Зайцев.

Опер Гоша Адамян — приятный во всех смыслах человек, ценитель женской красоты и мастер договариваться с преступниками. Узнав, что начальник оперативного отдела ушел в отставку, Гоша думает, что именно он — отличная кандидатура на замену. Однако у подполковника Ветрова другие планы: из Москвы прибывает капитан Кирилл Воронцов, образцовый полицейский с идеальным послужным списком. В него сразу же влюбляется дочь подполковника Кира, к которой Гоша неравнодушен. Теперь Воронцову и Адамяну предстоит работать вместе и доказать, кто действительно достоин повышения.

К чему это приведет, расскажет комедия «Солнце, море, два ствола». Смотреть онлайн сериал вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Солнце, море, два ствола»