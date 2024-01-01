Солнце, море, два ствола (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
8.32024, Солнце, море, два ствола. Сезон 1. Серия 12
Комедия, Криминал16+
Эта серия пока недоступна
Сезоны и серии
О сериале
Полицейский Гоша Адамян хочет возглавить оперативный отдел в Сочи. У предприимчивого парня есть все шансы получить должность: он легко справляется с любым делом, используя многочисленные связи на курорте. Но всё меняется, когда в отделении появляется капитан Воронцов из Москвы. Принципиальный мужчина нравится не только сестре Адамяна, начинающей журналистке Диане, но и Кире, дочке начальника местного ОВД, в которую влюблён Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Карен
Захаров
- ААРежиссёр
Армен
Ананикян
- ЛААктёр
Левон
Арутюнян
- ККАктриса
Кристина
Каширина
- Актёр
Арам
Вардеванян
- ДБАктёр
Денис
Бузин
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ДПАктёр
Давид
Петросян
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- АДАктриса
Алина
Дулова
- СШАктриса
Софья
Шуткина
- НКСценарист
Никита
Костицын
- КССценарист
Кирилл
Семилетов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ОПКомпозитор
Оксана
Почепа