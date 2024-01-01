Солнце, море, два ствола (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Карьера полицейского из Сочи оказывается под угрозой, когда начальником оперативного отдела назначают видного столичного капитана. Комедия «Солнце, море, два ствола» — сериал, главные роли в котором сыграли Роман Постовалов и Кирилл Зайцев.



Опер Гоша Адамян — приятный во всех смыслах человек, ценитель женской красоты и мастер договариваться с преступниками. Узнав, что начальник оперативного отдела ушел в отставку, Гоша думает, что именно он — отличная кандидатура на замену. Однако у подполковника Ветрова другие планы: из Москвы прибывает капитан Кирилл Воронцов, образцовый полицейский с идеальным послужным списком. В него сразу же влюбляется дочь подполковника Кира, к которой Гоша неравнодушен. Теперь Зайцеву и Адамяну предстоит работать вместе и доказать, кто действительно достоин повышения.



