Солнце, море, два ствола (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 1
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 2
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 3
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 4
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 5
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 6
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 7
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 8
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 9
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 10
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 11
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 12
- 16+Скоро
Солнце, море, два ствола
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Карьера полицейского из Сочи оказывается под угрозой, когда начальником оперативного отдела назначают видного столичного капитана. Комедия «Солнце, море, два ствола» — сериал, главные роли в котором сыграли Роман Постовалов и Кирилл Зайцев.
Опер Гоша Адамян — приятный во всех смыслах человек, ценитель женской красоты и мастер договариваться с преступниками. Узнав, что начальник оперативного отдела ушел в отставку, Гоша думает, что именно он — отличная кандидатура на замену. Однако у подполковника Ветрова другие планы: из Москвы прибывает капитан Кирилл Воронцов, образцовый полицейский с идеальным послужным списком. В него сразу же влюбляется дочь подполковника Кира, к которой Гоша неравнодушен. Теперь Зайцеву и Адамяну предстоит работать вместе и доказать, кто действительно достоин повышения.
К чему это приведет, расскажет комедия «Солнце, море, два ствола». Смотреть онлайн сериал вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Захаров
- ААРежиссёр
Армен
Ананикян
- ЛААктёр
Левон
Арутюнян
- ККАктриса
Кристина
Каширина
- Актёр
Арам
Вардеванян
- ДБАктёр
Денис
Бузин
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ДПАктёр
Давид
Петросян
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- АДАктриса
Алина
Дулова
- СШАктриса
Софья
Шуткина
- НКСценарист
Никита
Костицын
- КССценарист
Кирилл
Семилетов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ОПКомпозитор
Оксана
Почепа