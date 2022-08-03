WinkДетямСнег и пепел1-й сезон3-я серия
Снег и пепел (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2015, Снег и пепел. Серия 3
Детектив, Военный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В 1942 году подразделение советских войск попадает в немецкий «котел» — с тылами армию соединяет лишь узкий перешеек, окруженный болотами. Немцы готовят прорыв, среди русских находится опытный диверсант. Для его разоблачения НКВД внедряет одного из лучших сотрудников, майора Урусова.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актёр
Денис
Шведов
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Анатолий
Белый
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Алёна
Ивченко
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- Актёр
Алексей
Гришин
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- АШАктёр
Антонис
Шаманиди
- МГСценарист
Марк
Гресь
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НШПродюсер
Никита
Шумаков
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- АППродюсер
Анна
Павловская
- АРХудожник
Андрей
Розин
- ДМХудожник
Дмитрий
Мережников
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий