Снег и пепел (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В 1942 году подразделение советских войск попадает в немецкий «котел» — с тылами армию соединяет лишь узкий перешеек, окруженный болотами. Немцы готовят прорыв, среди русских находится опытный диверсант. Для его разоблачения НКВД внедряет одного из лучших сотрудников, майора Урусова.

