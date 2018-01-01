Снег и пепел (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Снег и пепел
1-й сезон

2015, Снег и пепел. Сезон 1 4 серии
Детектив, Комедия12+

О сериале

В 1942 году подразделение советских войск попадает в немецкий «котел» — с тылами армию соединяет лишь узкий перешеек, окруженный болотами. Немцы готовят прорыв, среди русских находится опытный диверсант. Для его разоблачения НКВД внедряет одного из лучших сотрудников, майора Урусова.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

