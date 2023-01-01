Снег и пепел (сериал, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Сериал «Снег и пепел» (2015) — четырехсерийная военно-историческая драма, посвященная событиям Второй мировой войны. Пока одни сражались за Родину, рискуя собственной жизнью, другие предавали друзей и боевых товарищей, переходя на сторону врага. Подразделение Красной армии под командованием Худоярова попадает в окружение к немцам. Пока советское руководство решает вопрос о деблокировании попавших в котел военных, немцы активно готовятся к наступлению. Тем временем в рядах подразделения Худоярова, которое и без того находится в бедственном положении, появляется диверсант. Чтобы разобраться в ситуации и поймать предателя в хозяйство Худоярова отправляется полковник Ямпольский с подмогой. Чтобы следить за тем, как будут развиваться события, рекомендуем смотреть онлайн сериал «Снег и пепел» в хорошем качестве на нашем сайте.
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актёр
Денис
Шведов
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Анатолий
Белый
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Алёна
Ивченко
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- Актёр
Алексей
Гришин
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- АШАктёр
Антонис
Шаманиди
- МГСценарист
Марк
Гресь
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НШПродюсер
Никита
Шумаков
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- АППродюсер
Анна
Павловская
- АРХудожник
Андрей
Розин
- ДМХудожник
Дмитрий
Мережников
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий