Снег и пепел (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Снег и пепел» (2015) — четырехсерийная военно-историческая драма, посвященная событиям Второй мировой войны. Пока одни сражались за Родину, рискуя собственной жизнью, другие предавали друзей и боевых товарищей, переходя на сторону врага. Подразделение Красной армии под командованием Худоярова попадает в окружение к немцам. Пока советское руководство решает вопрос о деблокировании попавших в котел военных, немцы активно готовятся к наступлению. Тем временем в рядах подразделения Худоярова, которое и без того находится в бедственном положении, появляется диверсант. Чтобы разобраться в ситуации и поймать предателя в хозяйство Худоярова отправляется полковник Ямпольский с подмогой. Чтобы следить за тем, как будут развиваться события, рекомендуем смотреть онлайн сериал «Снег и пепел» в хорошем качестве на нашем сайте.



Все сезоны сериала Снег и пепел смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.