Смерть шпионам. Крым. Серия 2
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Сериалы
Смерть шпионам. Крым
1-й сезон
2-я серия
8.82008, Смерть шпионам. Крым. Серия 2
Детектив, Военный18+

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Смерть шпионам. Крым (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Осень 1944 года. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции.

Страна
Украина
Жанр
Военный, Детектив
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам. Крым»