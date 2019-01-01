СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.12019, СМЕРШ. Серия 7
Документальный, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Камера смертников. Часть 3. Волков попадает в немецкую тюрьму, где встречаются со переводчиком, от которого пришли сведения о Лосеве, тот рассказывает ему что информация правдива — он лично видел бумаги, которые доказывают, что генерал Лосев предатель.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма, Документальный, Детектив
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
