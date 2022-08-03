СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Военно-исторический детективный сериал о работе советской разведывательной службы в период Великой Отечественной войны. Не пропустите динамичную шпионскую драму «СМЕРШ» — 1 сезон смотреть в хорошем качестве можно в любое время на Wink.



В преддверии нападения Германии на Советский Союз высокопоставленному офицеру государственной службы безопасности Георгию Волкову поручено выполнить миссию критической важности. Ему предстоит доставить партию ценных изумрудов в соответствии с торговым соглашением между немцами и СССР, а также передать секретный пакет с документами на родину. Однако агент фашистской разведки, Конрад фон Бютцов, узнает о секретной посылке и вместе с солдатами перехватывает поезд, в котором находится Волков. Теперь советскому разведчику предстоит преодолеть любые препятствия, чтобы добраться до своих и передать важные документы, способные спасти множество жизней.



