Wink
Сериалы
СМЕРШ
1-й сезон

СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.12019, СМЕРШ. Сезон 1 12 серий
Документальный, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Военно-исторический детективный сериал о работе советской разведывательной службы в период Великой Отечественной войны. Не пропустите динамичную шпионскую драму «СМЕРШ» — 1 сезон смотреть в хорошем качестве можно в любое время на Wink.

В преддверии нападения Германии на Советский Союз высокопоставленному офицеру государственной службы безопасности Георгию Волкову поручено выполнить миссию критической важности. Ему предстоит доставить партию ценных изумрудов в соответствии с торговым соглашением между немцами и СССР, а также передать секретный пакет с документами на родину. Однако агент фашистской разведки, Конрад фон Бютцов, узнает о секретной посылке и вместе с солдатами перехватывает поезд, в котором находится Волков. Теперь советскому разведчику предстоит преодолеть любые препятствия, чтобы добраться до своих и передать важные документы, способные спасти множество жизней.

Погрузитесь в захватывающий мир секретных операций и напряженного противостояния двух шпионов вместе с нами. Скорее включайте динамичный детектив «СМЕРШ» — сериал смотреть онлайн (лучшее качество!) можно прямо сейчас на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Документальный, Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ»