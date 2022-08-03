СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Военно-исторический детективный сериал о работе советской разведывательной службы в период Великой Отечественной войны. Не пропустите динамичную шпионскую драму «СМЕРШ» — 1 сезон смотреть в хорошем качестве можно в любое время на Wink.
В преддверии нападения Германии на Советский Союз высокопоставленному офицеру государственной службы безопасности Георгию Волкову поручено выполнить миссию критической важности. Ему предстоит доставить партию ценных изумрудов в соответствии с торговым соглашением между немцами и СССР, а также передать секретный пакет с документами на родину. Однако агент фашистской разведки, Конрад фон Бютцов, узнает о секретной посылке и вместе с солдатами перехватывает поезд, в котором находится Волков. Теперь советскому разведчику предстоит преодолеть любые препятствия, чтобы добраться до своих и передать важные документы, способные спасти множество жизней.
Погрузитесь в захватывающий мир секретных операций и напряженного противостояния двух шпионов вместе с нами. Скорее включайте динамичный детектив «СМЕРШ» — сериал смотреть онлайн (лучшее качество!) можно прямо сейчас на видеопортале Wink!
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма, Документальный, Детектив
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актёр
Олег
Фомин
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Анатолий
Гущин
- АБАктриса
Александра
Богданова
- ССАктриса
Светлана
Степанковская
- Актёр
Денис
Константинов
- СМСценарист
Савва
Минаев
- ЕКСценарист
Евгений
Керов
- СКСценарист
Сергей
Кузьминых
- ЕВСценарист
Евгения
Вагина
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- СГХудожник
Сергей
Голубев
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Андрей
Иосифов
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков