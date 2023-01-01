СМЕРШ (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Противостояние двух разведывательных служб на фоне Второй мировой войны. Олег Фомин и Алексей Макаров в динамичном шпионском боевике, основанном на романах Василия Веденеева.



Капитан государственной службы безопасности Георгий Волков отправляется на родину с партией изумрудов в рамках торгового договора между Германией и СССР. Вместе с камнями в пакете также находятся документы особой важности, стоимость которых превышает все сокровища. Однако внезапно начавшиеся военные действия ставят под угрозу не только соглашение, но и жизнь самого капитана. Поезд с Волковым подвергается нападению фашистских захватчиков, вынуждая его бежать. Советскому разведчику необходимо как можно скорее добраться до советской территории и передать пакет, но на его пути возникает коварный немецкий агент Конрад фон Бютцов.



Сможет ли Георгий Волков выжить и выполнить опасную миссию, узнаете в напряженном детективе «СМЕРШ» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала СМЕРШ смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.