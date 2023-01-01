СМЕРШ (сериал, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Противостояние двух разведывательных служб на фоне Второй мировой войны. Олег Фомин и Алексей Макаров в динамичном шпионском боевике, основанном на романах Василия Веденеева.
Капитан государственной службы безопасности Георгий Волков отправляется на родину с партией изумрудов в рамках торгового договора между Германией и СССР. Вместе с камнями в пакете также находятся документы особой важности, стоимость которых превышает все сокровища. Однако внезапно начавшиеся военные действия ставят под угрозу не только соглашение, но и жизнь самого капитана. Поезд с Волковым подвергается нападению фашистских захватчиков, вынуждая его бежать. Советскому разведчику необходимо как можно скорее добраться до советской территории и передать пакет, но на его пути возникает коварный немецкий агент Конрад фон Бютцов.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы, Документальные, Детективы
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актёр
Олег
Фомин
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Анатолий
Гущин
- АБАктриса
Александра
Богданова
- ССАктриса
Светлана
Степанковская
- Актёр
Денис
Константинов
- СМСценарист
Савва
Минаев
- ЕКСценарист
Евгений
Керов
- СКСценарист
Сергей
Кузьминых
- ЕВСценарист
Евгения
Вагина
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- СГХудожник
Сергей
Голубев
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Андрей
Иосифов
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков