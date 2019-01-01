СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.12019, СМЕРШ. Серия 5
Документальные, Боевики18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Камера смертников. Часть 1. Из оккупированного немцами белорусского городка Немеж приходит радиограмма с шокирующей новостью: советский генерал Лосев — предатель.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы, Документальные, Детективы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актёр
Олег
Фомин
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Анатолий
Гущин
- АБАктриса
Александра
Богданова
- ССАктриса
Светлана
Степанковская
- Актёр
Денис
Константинов
- СМСценарист
Савва
Минаев
- ЕКСценарист
Евгений
Керов
- СКСценарист
Сергей
Кузьминых
- ЕВСценарист
Евгения
Вагина
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Алексей
Пим�анов
- СГХудожник
Сергей
Голубев
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Андрей
Иосифов
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков