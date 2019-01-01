СМЕРШ. Серия 5
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СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.12019, СМЕРШ. Серия 5
Документальные, Боевики18+

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Сюжет

Камера смертников. Часть 1. Из оккупированного немцами белорусского городка Немеж приходит радиограмма с шокирующей новостью: советский генерал Лосев — предатель.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ»

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