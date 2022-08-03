СМЕРШ. Серия 3
Wink
Сериалы
СМЕРШ
1-й сезон
3-я серия

СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.12019, СМЕРШ. Серия 3
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дорога огня. Часть 3. Волков и Меженцева совершают прыжок с парашютом. На земле их обнаруживает отряд соотечественников. Волков убеждает главу отряда не убивать их и доставить в органы госбезопасности.

На видеосервисе Wink полностью доступен сериал «СМЕРШ». 3 серия, смотреть которую вы можете в хорошем качестве, уже ждет вас.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ»