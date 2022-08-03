СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.12019, СМЕРШ. Серия 3
Боевик, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дорога огня. Часть 3. Волков и Меженцева совершают прыжок с парашютом. На земле их обнаруживает отряд соотечественников. Волков убеждает главу отряда не убивать их и доставить в органы госбезопасности.
На видеосервисе Wink полностью доступен сериал «СМЕРШ». 3 серия, смотреть которую вы можете в хорошем качестве, уже ждет вас.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актёр
Олег
Фомин
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Анатолий
Гущин
- АБАктриса
Александра
Богданова
- ССАктриса
Светлана
Степанковская
- Актёр
Денис
Константинов
- СМСценарист
Савва
Минаев
- ЕКСценарист
Евгений
Керов
- СКСценарист
Сергей
Кузьминых
- ЕВСценарист
Евгения
Вагина
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- СГХудожник
Сергей
Голубев
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Андрей
Иосифов
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков