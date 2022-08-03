СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Дорога огня. Часть 2. Капитана Волкова ищут и свои, и немцы. А сам он вместе с молодым лейтенантом отправляется в деревню Лабичи в надежде получить помощь от давнего друга.



Какой прием окажут Волкову в деревне? Чтобы узнать, начинайте смотреть «СМЕРШ» — 2 серия ждет вас на Wink.

