СМЕРШ. Серия 1
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СМЕРШ (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.12019, СМЕРШ. Серия 1
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дорога огня. Часть 1. Июнь 1941 года. Двум русским агентам поручают доставить в СССР ценный груз. Неожиданно немцы начинают войну…

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ»