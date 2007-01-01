След (сериал, 2007) сезон 19 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Лучшие работники из сферы криминалистики расследуют сложнейшие дела при помощи продвинутых технологий. Затягивающий детектив «След» — сериал, ставший самым продолжительным кинопроектом в российской истории.
Когда в Москве появляется маньяк, жертвами которого становятся невинные дети, правоохранительные органы оказываются бессильны. Чтобы исправить ситуацию, создается ФЭС — Федеральная Экспертная Служба — где будут работать только лучшие эксперты, способные раскрывать самые запутанные преступления, применяя последние достижения науки и техники. Во главе службы становится Галина Рогозина, лично отвечающая за набор персонала, куда должны входить только выдающиеся криминалисты. Вместе они не только найдут жуткого маньяка, но и помогут с расследованием бесчисленного количества дел, с которыми не способен справиться никто другой.
Шокирующие преступления, тайны и неразрешимые загадки ждут вас в невероятно популярном детективе. Смотреть «След» бесплатно в хорошем качестве онлайн можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Владимир
Кошеваров
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- КЗРежиссёр
Камиль
Закиров
- ОКАктриса
Ольга
Копосова
- ВТАктёр
Владимир
Ташлыков
- ПШАктёр
Павел
Шуваев
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- АЛАктёр
Андрей
Лавров
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- ДКАктёр
Дмитрий
Комов
- КДАктёр
Константин
Демидов
- ОМАктриса
Ольга
Мокшина
- АПАктриса
Александра
Прокофьева
- ИРАктёр
Игорь
Ромащенко
- АРАктриса
Анастасия
Ричи
- Актёр
Вячеслав
Титов
- Актриса
Арина
Шадрина
- Актёр
Иван
Костров
- ИОАктёр
Иван
Омельченко
- КЗСценарист
Камиль
Закиров
- ВКСценарист
Вячеслав
Кушнир
- АМСценарист
Анна
Милена Амон
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- БКПродюсер
Борис
Кокин
- ВСПродюсер
Валерий
Сотов