След (сериал, 2007) сезон 19 серия 10 смотреть онлайн

Лучшие работники из сферы криминалистики расследуют сложнейшие дела при помощи продвинутых технологий. Затягивающий детектив «След» — сериал, ставший самым продолжительным кинопроектом в российской истории.



Когда в Москве появляется маньяк, жертвами которого становятся невинные дети, правоохранительные органы оказываются бессильны. Чтобы исправить ситуацию, создается ФЭС — Федеральная Экспертная Служба — где будут работать только лучшие эксперты, способные раскрывать самые запутанные преступления, применяя последние достижения науки и техники. Во главе службы становится Галина Рогозина, лично отвечающая за набор персонала, куда должны входить только выдающиеся криминалисты. Вместе они не только найдут жуткого маньяка, но и помогут с расследованием бесчисленного количества дел, с которыми не способен справиться никто другой.



Шокирующие преступления, тайны и неразрешимые загадки ждут вас в невероятно популярном детективе. Смотреть «След» бесплатно в хорошем качестве онлайн можно на видеосервисе Wink.



Сериал Маски 19 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.