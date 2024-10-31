Отморозок
9.32007, Отморозок
Криминал, Детектив18+

След (сериал, 2007) сезон 7 серия 70 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

О сериале

Сотрудники Федеральной экспертной службы станут еще ближе с новым сезоном. Продолжайте смотреть «След» — 7 сезон включает 127 серий, в числе которых специальные эпизоды, посвященные личным историям персонажей.

Команда разрабатывает новые методы расследования, внедряет современные технологии для отслеживания злоумышленников. В строй возвращается Татьяна Белая, которая выступает не только в качестве эксперта, но и как оперативник. Зрители узнают трагическую предысторию Татьяны, и начало ее профессионального пути, а также смогут лучше понять взаимосвязи и отношения между прочими сотрудниками ФЭС.

Уже интересно, чем занимались любимые герои до поступления на службу? Тогда спешите смотреть «След» — 7 сезон в отличном качестве доступен на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

