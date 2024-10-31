След (сериал, 2007) сезон 7 серия 70 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Сотрудники Федеральной экспертной службы станут еще ближе с новым сезоном. Продолжайте смотреть «След» — 7 сезон включает 127 серий, в числе которых специальные эпизоды, посвященные личным историям персонажей.
Команда разрабатывает новые методы расследования, внедряет современные технологии для отслеживания злоумышленников. В строй возвращается Татьяна Белая, которая выступает не только в качестве эксперта, но и как оперативник. Зрители узнают трагическую предысторию Татьяны, и начало ее профессионального пути, а также смогут лучше понять взаимосвязи и отношения между прочими сотрудниками ФЭС.
Уже интересно, чем занимались любимые герои до поступления на службу? Тогда спешите смотреть «След» — 7 сезон в отличном качестве доступен на Wink!
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Кошеваров
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- КЗРежиссёр
Камиль
Закиров
- ОКАктриса
Ольга
Копосова
- ВТАктёр
Владимир
Ташлыков
- ПШАктёр
Павел
Шуваев
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- АЛАктёр
Андрей
Лавров
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- ДКАктёр
Дмитрий
Комов
- КДАктёр
Константин
Демидов
- ОМАктриса
Ольга
Мокшина
- АПАктриса
Александра
Прокофьева
- ИРАктёр
Игорь
Ромащенко
- АРАктриса
Анастасия
Ричи
- Актёр
Вячеслав
Титов
- Актриса
Арина
Шадрина
- Актёр
Иван
Костров
- ИОАктёр
Иван
Омельченко
- Актёр
Игорь
Алексеев
- КЗСценарист
Камиль
Закиров
- ВКСценарист
Вячеслав
Кушнир
- АМСценарист
Анна
Милена Амон
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- БКПродюсер
Борис
Кокин
- ВСПродюсер
Валерий
Сотов