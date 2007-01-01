След (сериал, 2007) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
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Сезон 7 Серия 31Бесплатно
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Сезон 7 Серия 33Бесплатно
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Сезон 7 Серия 35Бесплатно
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След
Сезон 7 Серия 36Бесплатно
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Сезон 7 Серия 39Бесплатно
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Сезон 7 Серия 47Бесплатно
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О сериале
В Федеральной Экспертной Службе (ФЭС) собрано все, что может помочь расследованию самого запутанного преступления. В нее за помощью могут обратиться не только высокие чины прокуратуры, но и простой оперативник, экспериментальная лаборатория оборудована по последнему слову техники, и каждый из ее работников - уникальный специалист в своей области.
Их задача помогать и направлять следствие, изучая улики, находить ту самую важную, благодаря которой удастся определить настоящего виновника. Каждый день они работают, чтобы ни одно преступление не осталось безнаказанным. В 39-минутных минифильмах сотрудники ФЭС расследуют сложные дела, выводя виновны�х на чистую воду.
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Рейтинг
- ВКРежиссёр
Владимир
Кошеваров
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- КЗРежиссёр
Камиль
Закиров
- ОКАктриса
Ольга
Копосова
- ВТАктёр
Владимир
Ташлыков
- ПШАктёр
Павел
Шуваев
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- АЛАктёр
Андрей
Лавров
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- ДКАктёр
Дмитрий
Комов
- КДАктёр
Константин
Демидов
- ОМАктриса
Ольга
Мокшина
- АПАктриса
Александра
Прокофьева
- ИРАктёр
Игорь
Ромащенко
- АРАктриса
Анастасия
Ричи
- Актёр
Вячеслав
Титов
- Актриса
Арина
Шадрина
- Акт�ёр
Иван
Костров
- КЗСценарист
Камиль
Закиров
- ВКСценарист
Вячеслав
Кушнир
- АМСценарист
Анна
Милена Амон
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- БКПродюсер
Борис
Кокин
- ВСПродюсер
Валерий
Сотов