След (сериал, 2007) сезон 6 серия 33 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Продолжайте погружение в сериал «След»: 6 сезон насчитывает 40 серий, и в нем команда ФЭС не прекращает свое напряженное противостояние с преступностью.
В этом сезоне внутри команды появляются новые специалисты, которые вносят свежий взгляд на привычные методы работы. Однако не все так гладко: личные драмы героев выходят на первый план, создавая дополнительные сложности. В шестом сезоне можно увидеть всех главных экспертов ФЭС (кроме Татьяны Белой) за работой, актерский состав не претерпел изменений с предыдущего сезона. Также сезон содержит несколько специальных выпусков, посвященных праздникам.
Справятся ли эксперты ФЭС с новыми угрозами и личными проблемами? Узнайте в сериале «След» — 6 сезон смотреть онлайн можно на Wink!
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Кошеваров
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- КЗРежиссёр
Камиль
Закиров
- ОКАктриса
Ольга
Копосова
- ВТАктёр
Владимир
Ташлыков
- ПШАктёр
Павел
Шуваев
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- АЛАктёр
Андрей
Лавров
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- ДКАктёр
Дмитрий
Комов
- КДАктёр
Константин
Демидов
- ОМАктриса
Ольга
Мокшина
- АПАктриса
Александра
Прокофьева
- ИРАктёр
Игорь
Ромащенко
- АРАктриса
Анастасия
Ричи
- Актёр
Вячеслав
Титов
- Актриса
Арина
Шадрина
- Актёр
Иван
Костров
- ИОАктёр
Иван
Омельченко
- Актёр
Игорь
Алексеев
- КЗСценарист
Камиль
Закиров
- ВКСценарист
Вячеслав
Кушнир
- АМСценарист
Анна
Милена Амон
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- БКПродюсер
Борис
Кокин
- ВСПродюсер
Валерий
Сотов