Внутреннее напряжение
Wink
Сериалы
След
6-й сезон
Внутреннее напряжение
9.32007, Внутреннее напряжение
Криминал, Детектив18+

След (сериал, 2007) сезон 6 серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии

О сериале

Продолжайте погружение в сериал «След»: 6 сезон насчитывает 40 серий, и в нем команда ФЭС не прекращает свое напряженное противостояние с преступностью.

В этом сезоне внутри команды появляются новые специалисты, которые вносят свежий взгляд на привычные методы работы. Однако не все так гладко: личные драмы героев выходят на первый план, создавая дополнительные сложности. В шестом сезоне можно увидеть всех главных экспертов ФЭС (кроме Татьяны Белой) за работой, актерский состав не претерпел изменений с предыдущего сезона. Также сезон содержит несколько специальных выпусков, посвященных праздникам.

Справятся ли эксперты ФЭС с новыми угрозами и личными проблемами? Узнайте в сериале «След» — 6 сезон смотреть онлайн можно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»