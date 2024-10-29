След (сериал, 2007) сезон 6 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Продолжайте погружение в сериал «След»: 6 сезон насчитывает 40 серий, и в нем команда ФЭС не прекращает свое напряженное противостояние с преступностью.



В этом сезоне внутри команды появляются новые специалисты, которые вносят свежий взгляд на привычные методы работы. Однако не все так гладко: личные драмы героев выходят на первый план, создавая дополнительные сложности. В шестом сезоне можно увидеть всех главных экспертов ФЭС (кроме Татьяны Белой) за работой, актерский состав не претерпел изменений с предыдущего сезона. Также сезон содержит несколько специальных выпусков, посвященных праздникам.



Справятся ли эксперты ФЭС с новыми угрозами и личными проблемами? Узнайте в сериале «След» — 6 сезон смотреть онлайн можно на Wink!

