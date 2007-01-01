След (сериал, 2007) сезон 5 серия 63 смотреть онлайн бесплатно

В сериале «След» 5 сезон, состоящий из 181 серии, преподнесет команде ФЭС новые испытания.



Преступления становятся более хитрыми, и команда должна проявить максимум профессионализма, чтобы не допустить новых жертв. Один из центральных эпизодов сезона связан с загадочной серией убийств, которая приводит следователей к неожиданным открытиям. Команда сталкивается с новыми методами сокрытия улик, и даже самые опытные эксперты оказываются в замешательстве. К тому же, директор ФЭС Галина Рогозина все чаще и чаще оказывается занята внешними делами службы, из-за чего руководство экспертами переходит к более эксцентричному и жесткому майору Круглову. Есть и изменения в команде экспертов, а между некоторыми из сотрудников начинает искрить химия.



Смогут ли герои выйти победителями из опасной игры с криминальным миром? Не пропустите «След» — 5 сезон на Wink!



Сериал Одноклассники 5 сезон 63 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.