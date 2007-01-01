След (сериал, 2007) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
В сериале «След» 5 сезон, состоящий из 181 серии, преподнесет команде ФЭС новые испытания.
Преступления становятся более хитрыми, и команда должна проявить максимум профессионализма, чтобы не допустить новых жертв. Один из центральных эпизодов сезона связан с загадочной серией убийств, которая приводит следователей к неожиданным открытиям. Команда сталкивается с новыми методами сокрытия улик, и даже самые опытные эксперты оказываются в замешательстве. К тому же, директор ФЭС Галина Рогозина все чаще и чаще оказывается занята внешними делами службы, из-за чего руководство экспертами переходит к более эксцентричному и жесткому майору Круглову. Есть и изменения в команде экспертов, а между некоторыми из сотрудников начинает искрить химия.
Смогут ли герои выйти победителями из опасной игры с криминальным миром? Не пропустите «След» — 5 сезон на Wink!
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Рейтинг
- ВКРежиссёр
Владимир
Кошеваров
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- КЗРежиссёр
Камиль
Закиров
- ОКАк�триса
Ольга
Копосова
- ВТАктёр
Владимир
Ташлыков
- ПШАктёр
Павел
Шуваев
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- АЛАктёр
Андрей
Лавров
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- ДКАктёр
Дмитрий
Комов
- КДАктёр
Константин
Демидов
- ОМАктриса
Ольга
Мокшина
- АПАктриса
Александра
Прокофьева
- ИРАктёр
Игорь
Ромащенко
- АРАктриса
Анастасия
Ричи
- Актёр
Вячеслав
Титов
- Актриса
Арина
Шадрина
- Актёр
Иван
Костров
- КЗСценарист
Камиль
Закиров
- ВКСценарист
Вячеслав
Кушнир
- АМСценарист
Анна
Милена Амон
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- БКПродюсер
Борис
Кокин
- ВСПродюсер
Валерий
Сотов