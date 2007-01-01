Шекспир наоборот
Wink
Сериалы
След
5-й сезон
Шекспир наоборот
9.32007, Шекспир наоборот
Криминал, Детектив18+

След (сериал, 2007) сезон 5 серия 41 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

В сериале «След» 5 сезон, состоящий из 181 серии, преподнесет команде ФЭС новые испытания.

Преступления становятся более хитрыми, и команда должна проявить максимум профессионализма, чтобы не допустить новых жертв. Один из центральных эпизодов сезона связан с загадочной серией убийств, которая приводит следователей к неожиданным открытиям. Команда сталкивается с новыми методами сокрытия улик, и даже самые опытные эксперты оказываются в замешательстве. К тому же, директор ФЭС Галина Рогозина все чаще и чаще оказывается занята внешними делами службы, из-за чего руководство экспертами переходит к более эксцентричному и жесткому майору Круглову. Есть и изменения в команде экспертов, а между некоторыми из сотрудников начинает искрить химия.

Смогут ли герои выйти победителями из опасной игры с криминальным миром? Не пропустите «След» — 5 сезон на Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»