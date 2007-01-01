След (сериал, 2007) сезон 18 серия 189 смотреть онлайн

Программа зачистки свидетелей
Программа зачистки свидетелей
Программа зачистки свидетелей
Криминал, Детектив18+

Лучшие работники из сферы криминалистики расследуют сложнейшие дела при помощи продвинутых технологий. Затягивающий детектив «След» — сериал, ставший самым продолжительным кинопроектом в российской истории.

Когда в Москве появляется маньяк, жертвами которого становятся невинные дети, правоохранительные органы оказываются бессильны. Чтобы исправить ситуацию, создается ФЭС — Федеральная Экспертная Служба — где будут работать только лучшие эксперты, способные раскрывать самые запутанные преступления, применяя последние достижения науки и техники. Во главе службы становится Галина Рогозина, лично отвечающая за набор персонала, куда должны входить только выдающиеся криминалисты. Вместе они не только найдут жуткого маньяка, но и помогут с расследованием бесчисленного количества дел, с которыми не способен справиться никто другой.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

4.9 КиноПоиск
3.3 IMDb

