След (сериал, 2007) сезон 18 серия 150 смотреть онлайн

Уроки картографии
След
18-й сезон
Уроки картографии
Уроки картографии
Криминал, Детектив18+
В Сурикатово пропадают двое учеников 10 «А» класса средней школы № 5. В школе ходят слухи о страшном маньяке, маскирующемся под обычного человека. Но ФЭС выясняет, что маскируется сам 10 «А».

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb