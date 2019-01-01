Скажи что-нибудь хорошее. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Скажи что-нибудь хорошее
1-й сезон
12-я серия

Скажи что-нибудь хорошее (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.22019, Скажи что-нибудь хорошее. Сезон 1. Серия 12
Мелодрама16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой врач областной больницы гениальный диагност предан своей профессии и всегда готов спасать любого. В театре он знакомится с оперной певицей, в которую влюблён местный криминальный авторитет ...

Сериал Скажи что-нибудь хорошее 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Скажи что-нибудь хорошее»