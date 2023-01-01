Скажи что-нибудь хорошее
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Скажи что-нибудь хорошее

Скажи что-нибудь хорошее (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Скажи что-нибудь хорошее 1 сезон
Мелодрама16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой врач областной больницы гениальный диагност предан своей профессии и всегда готов спасать любого. В театре он знакомится с оперной певицей, в которую влюблён местный криминальный авторитет ...

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Скажи что-нибудь хорошее»