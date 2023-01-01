Биография

Николай Зазуля – актер, родился 18 января 1969 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Известность актеру принесли роли в многосерийных телефильмах «Знахарь 2: Охота без правил», «Дикий 2», «След», «Мент в законе-5» и др. В 1994 году стал выпускником академии искусств в Минске (мастерская А. Андросика). Сниматься в кино начал в 2010 году. Дебютным фильмом Николая Зазули стал криминальный боевик «Побег из тюрьмы». Роль бойца спецподразделения он сыграл в многосерийной криминальной драме «Знахарь 2: Охота без правил». В 2011 году на экраны вышел детективный сериал «Игра» с участием актера. В том же году его фильмография пополнилась еще несколькими телепроектами среди которых многосерийные киноленты «Самоубийцы», «Дикий 2» и др. Актер участвовал в съемках нескольких серий детективной кинокартины «След». Небольшую роль Николай Зазуля исполнил в многосерийном детективе «Инспектор Купер». В 2012 году актер был задействован в сериале «Мент в законе» (пятый сезон). Роль бизнесмена сыграл в драме «Верное средство». В 2018 году снялся в многосерийной мелодраме «Скажи что-нибудь хорошее».