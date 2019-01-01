Швабра (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
8.92019, Швабра. Серия 16
Детектив, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Талантливый математик Анна Николаевна Швабрина работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов. Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей. Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела.
Сериал Швабра 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТДРежиссёр
Тарас
Дударь
- Актриса
Александра
Ребенок
- АБАктёр
Антон
Батырев
- Актриса
Анна
Кузина
- АРАктёр
Александр
Рудько
- ССАктёр
Сергей
Сипливый
- АКАктёр
Александр
Крыжановский
- ЛЗАктриса
Людмила
Загорская
- ВНАктёр
Владислав
Никитюк
- ВМАктёр
Владислав
Мамчур
- КОАктёр
Константин
Октябрьский
- АФСценарист
Алексей
Френкель
- АЛПродюсер
Алла
Липовецкая
- МКПродюсер
Марина
Квасова
- АТХудожник
Александр
Тетерин