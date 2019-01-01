Швабра (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Талантливый математик Анна Николаевна Швабрина работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов. Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей. Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела.



