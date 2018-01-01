Северное сияние. Следы смерти (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

На острове отмечена вспышка загадочного заболевания, которое не обходит и главную героиню, писательницу Агату Север. Разбираясь в причинах эпидемии, она узнает о древнем карельском проклятии, которое много лет назад выкосило людей таким же образом. Или сейчас виной всему чей-то злой умысел?

