Северное сияние. Следы смерти (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.32018, Северное сияние. Следы смерти. Серия 1
Детектив, Мистика12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На острове отмечена вспышка загадочного заболевания, которое не обходит и главную героиню, писательницу Агату Север. Разбираясь в причинах эпидемии, она узнает о древнем карельском проклятии, которое много лет назад выкосило людей таким же образом. Или сейчас виной всему чей-то злой умысел?
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- ВНРежиссёр
Владимир
Нахабцев мл.
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- АДАктриса
Анна
Дулова
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ВКАктёр
Владимир
Котов
- ЕБАктриса
Екатерина
Байгозина
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- НШСценарист
Наталья
Шишкова
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЧПродюсер
Павел
Чуркин
- ГЕОператор
Георгий
Егоров