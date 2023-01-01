Северное сияние. Следы смерти
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Северное сияние. Следы смерти

Северное сияние. Следы смерти (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.32018, Северное сияние. Следы смерти 1 сезон
Детективы, Мистические12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На острове отмечена вспышка загадочного заболевания, которое не обходит и главную героиню, писательницу Агату Север. Разбираясь в причинах эпидемии, она узнает о древнем карельском проклятии, которое много лет назад выкосило людей таким же образом. Или сейчас виной всему чей-то злой умысел?

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Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Следы смерти»

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