Северное сияние. Проклятье пустынных болот. Серия 2
Wink
Детям
Северное сияние. Проклятье пустынных болот
1-й сезон
2-я серия

Северное сияние. Проклятье пустынных болот (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, Северное сияние. Проклятье пустынных болот. Серия 2
Детектив, Мистика12+

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О сериале

Приключения детективщицы Агаты Север на карельском острове продолжаются. На этот раз из местного болота вылавливают мумию мужчины. Опознать его невозможно, но ясно, что погибший был убит и мумифицирован. Агата пытается найти преступника и понять, связано ли дело с мистическими легендами. Тем временем на остров приезжает следователь из прошлого Север.

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Страна
Россия
Жанр
Мистика, Детектив
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Проклятье пустынных болот»