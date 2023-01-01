Северное сияние. Проклятье пустынных болот (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Северное сияние. Проклятье пустынных болот 1 сезон
Детективы, Мистические12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Приключения детектива Агаты Север на карельском острове продолжаются. На этот раз из местного болота вылавливают мумию мужчины. Опознать его невозможно, но ясно, что погибший был убит и мумифицирован. Агата пытается найти преступника и понять, связано ли дело с мистическими легендами. Тем вр�еменем на остров приезжает следователь из прошлого Север.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМистические, Русские, Детективы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- Актриса
Галина
Бокашевская
- Актриса
Виталия
Корниенко
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- СЗАктёр
Сергей
Занин
- МЖАктриса
Мария
Жиганова
- ЮЕАктёр
Юрий
Елагин
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- Продюсер
Рубен
Дишдиш�ян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЭПродюсер
Платон
Эмих
- ЕШХудожница
Елена
Шатковская
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- СКОператор
Степан
Коваленко