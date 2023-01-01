Северное сияние. Проклятье пустынных болот
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Северное сияние. Проклятье пустынных болот

Северное сияние. Проклятье пустынных болот (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Северное сияние. Проклятье пустынных болот 1 сезон
Детективы, Мистические12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Приключения детектива Агаты Север на карельском острове продолжаются. На этот раз из местного болота вылавливают мумию мужчины. Опознать его невозможно, но ясно, что погибший был убит и мумифицирован. Агата пытается найти преступника и понять, связано ли дело с мистическими легендами. Тем временем на остров приезжает следователь из прошлого Север.

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