Северное сияние. Проклятье пустынных болот (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Приключения детектива Агаты Север на карельском острове продолжаются. На этот раз из местного болота вылавливают мумию мужчины. Опознать его невозможно, но ясно, что погибший был убит и мумифицирован. Агата пытается найти преступника и понять, связано ли дело с мистическими легендами. Тем вр�еменем на остров приезжает следователь из прошлого Север.



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