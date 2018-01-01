Северное сияние. Проклятье пустынных болот (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Северное сияние. Проклятье пустынных болот
Приключения детективщицы Агаты Север на карельском острове продолжаются. На этот раз из местного болота вылавливают мумию мужчины. Опознать его невозможно, но ясно, что погибший был убит и мумифицирован. Агата пытается найти преступника и понять, связано ли дело с мистическими легендами. Тем временем на остров приезжает следователь из прошлого Север.

Россия
Мистика, Детектив

7.1 КиноПоиск

