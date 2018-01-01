Северное сияние. Проклятье пустынных болот (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Приключения детективщицы Агаты Север на карельском острове продолжаются. На этот раз из местного болота вылавливают мумию мужчины. Опознать его невозможно, но ясно, что погибший был убит и мумифицирован. Агата пытается найти преступника и понять, связано ли дело с мистическими легендами. Тем временем на остров приезжает следователь из прошлого Север.

