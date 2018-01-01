Северное сияние. Проклятье пустынных болот (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Северное сияние. Проклятье пустынных болот. Сезон 1 2 серии
Детектив, Мистика12+
О сериале
Приключения детективщицы Агаты Север на карельском острове продолжаются. На этот раз из местного болота вылавливают мумию мужчины. Опознать его невозможно, но ясно, что погибший был убит и мумифицирован. Агата пытается найти преступника и понять, связано ли дело с мистическими легендами. Тем временем на остров приезжает следователь из прошлого Север.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- Актриса
Галина
Бокашевская
- Актриса
Виталия
Корниенко
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- СЗАктёр
Сергей
Занин
- МЖАктриса
Мария
Жиганова
- ЮЕАктёр
Юрий
Елагин
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЭПродюсер
Платон
Эмих
- ЕШХудожница
Елена
Шатковская
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- СКОператор
Степан
Коваленко