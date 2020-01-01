Северное сияние. Древо колдуна. Серия 1
Wink
Сериалы
Северное сияние. Древо колдуна
1-й сезон
1-я серия

Северное сияние. Древо колдуна (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2020, Северное сияние. Древо колдуна. Серия 1
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На остров возвращается Маруся. Она приезжает с женихом — они решили сыграть свадьбу на острове. По древнему карельскому обычаю будущие супруги должны найти карсикко — священное дерево невесты — и повязать на него белые ленты, чтобы силы зла не смогли причинить ей вред.

Сериал Северное сияние 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Древо колдуна»