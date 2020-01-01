Северное сияние. Древо колдуна (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2020, Северное сияние. Древо колдуна. Серия 1
Детектив18+
О сериале
На остров возвращается Маруся. Она приезжает с женихом — они решили сыграть свадьбу на острове. По древнему карельскому обычаю будущие супруги должны найти карсикко — священное дерево невесты — и повязать на него белые ленты, чтобы силы зла не смогли причинить ей вред.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- АДАктриса
Анна
Дулова
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- Актриса
Галина
Бокашевская
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Инна
Степанова
- ВКАктёр
Владимир
Колганов
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- НШСценарист
Наталья
Шишкова
- ДШСценарист
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- СКОператор
Степан
Коваленко