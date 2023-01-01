Северное сияние. Древо колдуна
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Северное сияние. Древо колдуна

Северное сияние. Древо колдуна (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Северное сияние. Древо колдуна 1 сезон
Детективы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На остров возвращается Маруся. Она приезжает с женихом — они решили сыграть свадьбу на острове. По древнему карельскому обычаю будущие супруги должны найти карсикко — священное дерево невесты — и повязать на него белые ленты, чтобы силы зла не смогли причинить ей вред.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Древо колдуна»

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