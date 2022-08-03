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Северное сияние. Древо колдуна
1-й сезон

Северное сияние. Древо колдуна (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Северное сияние. Древо колдуна. Сезон 1 2 серии
Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

На остров возвращается Маруся. Она приезжает с женихом — они решили сыграть свадьбу на острове. По древнему карельскому обычаю будущие супруги должны найти карсикко — священное дерево невесты — и повязать на него белые ленты, чтобы силы зла не смогли причинить ей вред.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Древо колдуна»