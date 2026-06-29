Северная звезда (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Северная звезда
Сезон 1 Серия 1
- 18+51 мин
Северная звезда
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Северная звезда
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Северная звезда
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Северная звезда
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Северная звезда
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Северная звезда
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Северная звезда
Сезон 1 Серия 8
О сериале
При задержании преступника майор полиции Станислав Ракитин был вынужден применить табельное оружие. К несчастью, от выстрела майора пострадала случайная прохожая — ведущая телеканала Маргарита Сметанина. Против Ракитина возбудили уголовное дело и уволили из полиции. Сам Ракитин и его друзья надеются, что он получит условный срок. Но неожиданно суд приговаривает Станислава к 4,5 годам в колонии общего режима. Во время этапирования в колонию для «бывших сотрудников» Ракитин с ужасом узнает, что кто-то поменял ему документы и теперь он на пути в «Северную звезду», одну из самых страшных колоний, где содержатся исключительно убийцы, маньяки и прочие отбросы общества. Начальник колонии говорит Ракитину, что ему придётся остаться там до тех пор, пока он не найдёт среди заключенных таинственного убийцу.
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Денис
Нейманд
- ММАктёр
Максим
Митяшин
- Актёр
Илья
Шакунов
- АРАктёр
Александр
Рыбаков
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- ББАктёр
Борис
Бирман
- СВАктёр
Сергей
Выборнов
- Актриса
Ксения
Лукьянчикова
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- ДСАктёр
Денис
Старков
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- ДБПродюсер
Денис
Березин
- ГКПродюсер
Генрих
Кен
- СКХудожница
Светлана
Колова
- ОСХудожница
Олеся
Спиридонова
- ЕСХудожница
Екатерина
Селезнева
- ВВМонтажёр
Виталий
Виноградов